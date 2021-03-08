Ahu Sungurun kocası kim? Ahu Sungur kimdir? Ahu Sungur kaç yaşında, nereli, dizileri? Suat Sungur eşi kim? Suat Sungur kimdir, kaç yaşında, boyu kaç?
Bir zamanlar Sihirli Annem dizisinde meraklı komşu rolünü canlandıran Ahu Sungur'un eşi Suat Sungur merak ediliyor. Peki, Ahu Sungurun kocası kim? Ahu Sungur kimdir? Ahu Sungur kaç yaşında, nereli, dizileri? Suat Sungur eşi kim? Suat Sungur kimdir, kaç yaşında, boyu kaç? İşte cevapları…
AHU SUNGURUN KOCASI KİM?
Birlikteliklerinin 18. yılında olan Ahu Sungur'un kocası Suat Sungur'dur.
AHU SUNGUR KİMDİR?
Ahu Sungur (d. 5 Şubat 1981), Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu. Adını Feriha Koydum, Mandıra Filozofu ve O Hayat Benim gibi yapımlarda rol aldı. Oyuncu Suat Sungur ile evlidir. Ege adında bir oğlu vardır.
AHU SUNGUR KAÇ YAŞINDA, NERELİ, DİZİLERİ?
Ahu Sungur 5 Şubat 1981 yılında İstanbul'da doğdu, 40 yaşındadır.
AHU SUNGUR DİZİLERİ
O Hayat Benim (2014)- Hülya
Umutsuz Ev Kadınları (2011)- Şebnem
Adını Feriha Koydum: Emir'in Yolu (2011)- Aysun
Bu Kalp Seni Unutur Mu (2009)- Asiye
Affedilmeyen (2007)
Binbir Gece (2006)- Jale
Arka Sokaklar (2006)- Gazeteci
Kurşun Asker (2002)
Aşk Meydan Savaşı (2002)
Dadı (2000)
Ayrılsak Da Beraberiz (1999)
OYNADIĞI SİNEMA FİLMLERİ
Mandıra Filozofu (2014)
Dert Bende (2019)
SUAT SUNGUR EŞİ KİM? SUAT SUNGUR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, BOYU KAÇ?
Suat Sungur, (d. 1 Mart 1961, Çivril, Denizli) Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur.
1979 yılında İzmir Gençlik Tiyatrosu kuruluş çalışmalarında bulundu. 1981 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet konsevatuarı Tiyatro Bölümü'ne girdi. 1984'te Devekuşu Kabare'ye katıldı ve uzun yıllar bu kurumda çalıştı. 1988'de Dormen Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı ve kapanana kadar bu kurumda oyunculuk yapmaya devam etti. Akbank Çocuk Tiyatrosu'nda 1985 yılından beri birçok çocuk oyununda oynadı. Ayrıca 1984 yılından beri çeşitli televizyon ve sinema filmlerinde oynadı. Tiyatro ve dizi film oyuncusu Ahu Sungur ile evlidir. Televizyondaki en uzun soluklu, önemli rolü 7 sezon süren Sihirli Annem'de ilk 5 sezon boyunca canlandırdığı Avni karakteridir. Suat Sungur 1.75 boyundadır.
SUAT SUNGUR DİZİLERİ
1992 Biz Bize Benzeriz
1992 Karşı Show
1995 Bİr Demet Tiyatro
1996 Başka İstanbul Yok
1997 Son Kumpanya
2000 Eşref Saati
2001 Tel Calse
2002 Aşk Meydan Savaşı
2003 - 2006 Sihirli Annem
2003 Sınırlı Aşk
2004 Cumhurbaşkanı Öteki Türkiye'de
2006 - 2007 Arka Sokaklar
2008 - 2009 Akasya Durağı
2011 - 2012 - 2013 Umutsuz Ev Kadınları
2012 Bİr Zamanlar Osmanlı Kıyam
2013 Ali Ayşe'yi Seviyor
2014 Sil Baştan
2015 Zeyrek ile Çeyrek 'Bir Ramazan Temaşası'
2016 No: 309
2020 Mucize Doktor
2020 Bay Yanlış