Ahu Sungurun kocası kim? Ahu Sungur kimdir? Ahu Sungur kaç yaşında, nereli, dizileri? Suat Sungur eşi kim? Suat Sungur kimdir, kaç yaşında, boyu kaç?

Bir zamanlar Sihirli Annem dizisinde meraklı komşu rolünü canlandıran Ahu Sungur'un eşi Suat Sungur merak ediliyor. Peki, Ahu Sungurun kocası kim? Ahu Sungur kimdir? Ahu Sungur kaç yaşında, nereli, dizileri? Suat Sungur eşi kim? Suat Sungur kimdir, kaç yaşında, boyu kaç? İşte cevapları…

AHU SUNGURUN KOCASI KİM?

Birlikteliklerinin 18. yılında olan Ahu Sungur'un kocası Suat Sungur'dur.

AHU SUNGUR KİMDİR?

Ahu Sungur (d. 5 Şubat 1981), Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu. Adını Feriha Koydum, Mandıra Filozofu ve O Hayat Benim gibi yapımlarda rol aldı. Oyuncu Suat Sungur ile evlidir. Ege adında bir oğlu vardır.

AHU SUNGUR KAÇ YAŞINDA, NERELİ, DİZİLERİ?

Ahu Sungur 5 Şubat 1981 yılında İstanbul'da doğdu, 40 yaşındadır.

AHU SUNGUR DİZİLERİ

O Hayat Benim (2014)- Hülya

Umutsuz Ev Kadınları (2011)- Şebnem

Adını Feriha Koydum: Emir'in Yolu (2011)- Aysun

Bu Kalp Seni Unutur Mu (2009)- Asiye

Affedilmeyen (2007)

Binbir Gece (2006)- Jale

Arka Sokaklar (2006)- Gazeteci

Kurşun Asker (2002)

Aşk Meydan Savaşı (2002)

Dadı (2000)

Ayrılsak Da Beraberiz (1999)

OYNADIĞI SİNEMA FİLMLERİ

Mandıra Filozofu (2014)

Dert Bende (2019)

SUAT SUNGUR EŞİ KİM? SUAT SUNGUR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, BOYU KAÇ?

Suat Sungur, (d. 1 Mart 1961, Çivril, Denizli) Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur.

1979 yılında İzmir Gençlik Tiyatrosu kuruluş çalışmalarında bulundu. 1981 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet konsevatuarı Tiyatro Bölümü'ne girdi. 1984'te Devekuşu Kabare'ye katıldı ve uzun yıllar bu kurumda çalıştı. 1988'de Dormen Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı ve kapanana kadar bu kurumda oyunculuk yapmaya devam etti. Akbank Çocuk Tiyatrosu'nda 1985 yılından beri birçok çocuk oyununda oynadı. Ayrıca 1984 yılından beri çeşitli televizyon ve sinema filmlerinde oynadı. Tiyatro ve dizi film oyuncusu Ahu Sungur ile evlidir. Televizyondaki en uzun soluklu, önemli rolü 7 sezon süren Sihirli Annem'de ilk 5 sezon boyunca canlandırdığı Avni karakteridir. Suat Sungur 1.75 boyundadır.

SUAT SUNGUR DİZİLERİ

1992 Biz Bize Benzeriz

1992 Karşı Show

1995 Bİr Demet Tiyatro

1996 Başka İstanbul Yok

1997 Son Kumpanya

2000 Eşref Saati

2001 Tel Calse

2002 Aşk Meydan Savaşı

2003 - 2006 Sihirli Annem

2003 Sınırlı Aşk

2004 Cumhurbaşkanı Öteki Türkiye'de

2006 - 2007 Arka Sokaklar

2008 - 2009 Akasya Durağı

2011 - 2012 - 2013 Umutsuz Ev Kadınları

2012 Bİr Zamanlar Osmanlı Kıyam

2013 Ali Ayşe'yi Seviyor

2014 Sil Baştan

2015 Zeyrek ile Çeyrek 'Bir Ramazan Temaşası'

2016 No: 309

2020 Mucize Doktor

2020 Bay Yanlış