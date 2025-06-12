Ahtapotlarla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Ahtapotlarla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Ahtapotlarla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Ahtapotlarla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliy Ahtapotlarla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?or. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Ahtapotlarla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

AHTAPOTLARLA İLGİLİ VERİLEN BİLGİLERDEN HANGİSİ YANLIŞTIR?

A: 3 kalbi, 8 kolu, 9 beyni vardır

B: 3 midesi, 8 kolu, 9 gözü vardır

C: 3 gözü, 8 kolu, 9 kalbi vardır

D: 3 beyni, 8 kolu, 9 midesi vardır

Cevap : A

Ahtapotların kalp sayısı: 3

Ahtapotların kol sayısı : 8

Ahtapotların beyin sayısı : 9

Ahtapotların göz sayısı: 2

Ahtapotların göz sayıs ı: 1

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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