Ahşap, öğrencilerin elinde sanata dönüşüyor

20.02.2020 12:41 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:42

Giresun'un Piraziz ilçesinde Çocuk Gelişimi bölümünde okuyan lise öğrencileri, ahşap oyuncak atölyesinde ana sınıfı öğrencileri için oyuncaklar üretiyor.



Giresun'un Piraziz ilçesinde Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri plastik ve kimyasal madde içermeyen ahşapları el becerileriyle sanata dönüştürüyorlar ve ana sınıflarına dağıtıyorlar. Piraziz Halk Eğitim Merkezi bünyesinde görevli usta öğretici Şuayip Gündoğdu eşliğinde ahşap oymacılığını öğrenen öğrenciler daha sonra kişisel becerileri ve hayal güçleriyle farklı ürünler ortaya çıkarıyor.



Çocukların teknoloji bağımlılığından uzak bir şekilde kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak bir iş yaptıklarını belirten usta öğretici Şuayip Gündoğdu, "GENÇDES destekli bu projeyi yaklaşık 3 yıldır sürdürüyoruz. Oyuncak atölyesinde öğrencilerimize bu sanatı öğretiyoruz, çocuklarımızın kişisel gelişimlerine ve sosyalleşmelerine çok büyük faydası olan bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimiz kendi hayal güçleriyle arabalar, hayvan figürleri, kalemlikler, trenler, uçaklar, dekoratif süs eşyaları gibi çok fazla çeşit ahşap işlemeciliği yapıyorlar ve bunları daha sonra öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle birlikte anasınıflarına götürerek kurulumlarını gerçekleştiriyoruz. Anasınıfı öğrencileriyse bu oyuncakları kendileri boyayarak kendileri ortaya birşey çıkartmış oluyorlar ve o çocuklarımızında kişisel gelişimlerine katkı sağlıyoruz" dedi.



"Daha fazla destekle daha çok öğrenciye ulaşmayı istiyoruz"



Gündoğdu, yaptıkları işten mutlu olduklarını dile getirerek, "Sadece ahşap maliyeti alınarak bu atölyeyi ayakta tutmaya devam ediyoruz ancak Piraziz Halk Eğitim ve Çok Programlı Lisemizin destekleriyle devam ettiğimiz bu projeye belediyelerimizden ve valiliğimizden de destek vermelerini bekliyoruz. Daha çok destekle daha çok öğrencimizin kişisel gelişimine katkı sağlayacağız. Bu şekilde tüm Giresun'a ve hatta Türkiye'ye oyuncaklar üretmeye başlayacağız" şeklinde konuştu.



Çocuk Gelişimi 11. sınıf öğrencisi Esra Çolak, oyuncak atölyesinde 1 yıldır aktif olarak çalıştığını vurgulayarak, "Anaokulları için çocuklara oyuncaklar yapıyoruz ve bunların kurulumu sırasında eğitim veriyoruz. Onlar mutlu olsunlar diye oyuncaklar yapmaya devam ediyoruz. Onlar mutlu oldukça bizde mutlu oluyoruz ve işimizi daha çok severek yapıyoruz. Oyuncak yaparken hem eğleniyoruz hem de el becerilerimizi ve hayal dünyamızı geliştiriyoruz, ahşap oyuncak yapmayı çok seviyorum ve devam etmek istiyorum" diye konuştu.



Oyuncak atölyesinde çalışan Çocuk Gelişimi sınıfı öğrencisi Berkay Kurt ise, "Hayal becerilerimizi geliştirerek çocuklarımıza oyuncaklar üretiyoruz, severek yaptığımız ahşap oyuncak atölyemizde daha çok oyuncak yaparak daha çok çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

Kaynak: İHA