Ahşap konak yandı
ANKARA'nın Keçiören ilçesinde, mesire alanındaki belediyeye ait ahşap konak, çıkan yangında yandı.
12.08.2020 07:47 | Son Güncelleme: 12.08.2020 09:04
ANKARA'nın Keçiören ilçesinde, mesire alanındaki belediyeye ait ahşap konak, çıkan yangında yandı.
Yükseltepe Mahallesi Kartaltepe Kent Ormanı'nda bulunan tek katlı ahşap konakta, saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri gören güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın itfaiyenin yarım saatlik müdahalesi ile söndürüldü.Ahşap konağın tamamen yandığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: DHA