Ahşap konak yandı ANKARA'nın Keçiören ilçesinde, mesire alanındaki belediyeye ait ahşap konak, çıkan yangında yandı.

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde, mesire alanındaki belediyeye ait ahşap konak, çıkan yangında yandı.

Yükseltepe Mahallesi Kartaltepe Kent Ormanı'nda bulunan tek katlı ahşap konakta, saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri gören güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın itfaiyenin yarım saatlik müdahalesi ile söndürüldü.Ahşap konağın tamamen yandığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA