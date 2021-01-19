Ahparig ne demek? Ahparig ne anlama gelir? Hrant Dink'le ilişkisi nedir?

Gazeteci Hrant Dink, öldürülüşünün 14'üncü yılında anılacak. Her yıl 19 Ocak'ta Dink'in vurulduğu yerde, yayın yönetmenliğini yaptığı Agos gazetesinin eski binasında anılıyor. Peki, Ahparig ne demek? Ahparig ne anlama gelir? Hrant Dink'le ilişkisi nedir?

Ahparig kelimesinin anlama Gazeteci Hrant Dink ile anılan bir kelime haline geldi. İşte Ahparig kelimesinin anlamı...

AHPARİNG NE DEMEK?

Ahparig Ermenice bir kelime olup, "ağabey, erkek kardeş, kardeşim" gibi anlamlara gelir. Ermenicede bir hitap ifadesi olarak kullanılır. "Ahpar" şeklinde kullanıldığı da söylenir.

"Buradasın ahparig" ya da "buradayız ahparig" gibi ifadelerde, Hrant Dink anmalarında kullanılan bir ifadedir.