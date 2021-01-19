Ahparig ne demek? Ahparig ne anlama gelir? Hrant Dink'le ilişkisi nedir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Ahparig ne demek? Ahparig ne anlama gelir? Hrant Dink'le ilişkisi nedir?

19.01.2021 16:50 | Son Güncelleme: 19.01.2021 16:54
Ahparig ne demek? Ahparig ne anlama gelir? Hrant Dink'le ilişkisi nedir?

Gazeteci Hrant Dink, öldürülüşünün 14'üncü yılında anılacak. Her yıl 19 Ocak'ta Dink'in vurulduğu yerde, yayın yönetmenliğini yaptığı Agos gazetesinin eski binasında anılıyor. Peki, Ahparig ne demek? Ahparig ne anlama gelir? Hrant Dink'le ilişkisi nedir?

Ahparig kelimesinin anlama Gazeteci Hrant Dink ile anılan bir kelime haline geldi. İşte Ahparig kelimesinin anlamı...

AHPARİNG NE DEMEK?

Ahparig Ermenice bir kelime olup, "ağabey, erkek kardeş, kardeşim" gibi anlamlara gelir. Ermenicede bir hitap ifadesi olarak kullanılır. "Ahpar" şeklinde kullanıldığı da söylenir.

"Buradasın ahparig" ya da "buradayız ahparig" gibi ifadelerde, Hrant Dink anmalarında kullanılan bir ifadedir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Selçuk Özdağ Nikol Paşinyan Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Oğuzhan Koç Demet Şener Jennifer Lopez Neslihan Atagül
Spor Ünal Karaman Emre Taşdemir Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ahparig ne demek? Ahparig ne anlama gelir? Hrant Dink'le ilişkisi nedir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 16:54:27. #1.14#
title