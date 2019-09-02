Ahmetli'de yağmur suyu kanalı bakıma alındı

02.09.2019 17:05

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Ahmetli ilçesine bağlı Barboros Mahallesi General Gökçenpaşa Sokak'ta yıllar önce yapılmış ve çökme tehlikesi olan yağmur suyu kanalında bakım onarım çalışmasına başlandı. Kanalda yürütülen çalışmalar tamamlandığında göçük tehlikesi ortadan kalkacak.

"MASKİ'DEN MEMNUNUM"

Barbaros Mahalle Muhtarı Erol Aslan, "Mahallemizin önemli bir bölgesinde bulunan yağmur suyu kanalı çok eskiydi ve çökme tehlikesi yaşanıyordu. MASKİ Genel Müdürlüğüne bildirdik. Ekipler tamirata başladı. Çalışmalar tamamlandığında sorun ortadan kalkacak. Emeklerinden dolayı MASKİ çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler