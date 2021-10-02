Ahmet Yesevi Üniversitesine Türkiye'den Gelen Hazırlık Fakültesi Öğrencileri Karşılandı
2021 - 2022 yılında Ahmet Yesevi Üniversitesi Hazırlık Fakültesinde öğrenim görecek Türk öğrenciler, Üniversitemiz akademik personeli tarafından 2 Ekim 2021 tarihinde Türkistan Uluslararası Havalimanı'nda karşılandı.
2021 - 2022 yılında Ahmet Yesevi Üniversitesi Hazırlık Fakültesinde öğrenim görecek Türk öğrenciler, Üniversitemiz akademik personeli tarafından 2 Ekim 2021 tarihinde Türkistan Uluslararası Havalimanı'nda karşılandı.
İlk defa Türkistan'a gelen Türk öğrenciler, Üniversitemiz yemekhanesindeki kahvaltıda ağırlandıktan sonra ikamet edecekleri yurtlara yerleştirildi.
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