Ahmet Yesevi Üniversitesine Türkiye'den Gelen Hazırlık Fakültesi Öğrencileri Karşılandı - Haberler
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Ahmet Yesevi Üniversitesine Türkiye'den Gelen Hazırlık Fakültesi Öğrencileri Karşılandı

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Ahmet Yesevi Üniversitesine Türkiye'den Gelen Hazırlık Fakültesi Öğrencileri Karşılandı

2021 - 2022 yılında Ahmet Yesevi Üniversitesi Hazırlık Fakültesinde öğrenim görecek Türk öğrenciler, Üniversitemiz akademik personeli tarafından 2 Ekim 2021 tarihinde Türkistan Uluslararası Havalimanı'nda karşılandı.

2021 - 2022 yılında Ahmet Yesevi Üniversitesi Hazırlık Fakültesinde öğrenim görecek Türk öğrenciler, Üniversitemiz akademik personeli tarafından 2 Ekim 2021 tarihinde Türkistan Uluslararası Havalimanı'nda karşılandı.

İlk defa Türkistan'a gelen Türk öğrenciler, Üniversitemiz yemekhanesindeki kahvaltıda ağırlandıktan sonra ikamet edecekleri yurtlara yerleştirildi.

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Haber: Ahmet Yesevi Üniversitesine Türkiye'den Gelen Hazırlık Fakültesi Öğrencileri Karşılandı - Haberler
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