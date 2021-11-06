Ahmet Yesevi Üniversitesinde "Türkolojide Dijital Araçlar: Farklı Yazı Sistemlerinin Kullanımı ve Çeviri Yazı" Semineri Düzenlendi

Ahmet Yesevi Üniversitesi Filoloji Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü tarafından düzenlenen "Dil ve Edebiyat Seminerleri" programının dördüncü oturumu, 5 Kasım 2021 tarihinde çevrim içi gerçekleştirildi.

Programa konuşmacı olarak Hitit Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr İsa Sarı katıldı. Doç. Dr. Sarı, "Türkolojide Dijital Araçlar: Farklı Yazı Sistemlerinin Kullanımı ve Çeviri Yazı" başlıklı sunumunda; "Çağdaş Türk Lehçeleri Klavyesi", "Geliştirilmiş Osmanlıca Klavye" ve "Göktürkçe Yazıcı" başta olmak üzere çeşitli çeviri yazı uygulamalarından örnekler aktararak bu araçların kullanımları hakkında bilgi verdi.

Üniversitemiz personelinin ve öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği program, soru-cevap bölümü ve Doç. Dr. İsa Sarı'ya teşekkür belgesinin takdiminin ardından sona erdi.

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