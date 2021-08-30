Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Nur-Sultan'da Çalışma Ziyaretleri Gerçekleştirdi

Mütevelli Heyet Başkanımız Prof. Dr. Muhittin Şimşek; üniversitemizde yapılacak yatırım ve projelerle ilgili Nur-Sultan'da İlgili Bakanlar, Büyükelçimiz, yükseköğretim bürokratları, TİKA Kazakistan, Yunus Emre Enstitüsü, Heyet Üyelerimiz ve iş dünyasına çalışma ziyaretinde bulundu.