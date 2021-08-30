Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Nur-Sultan'da Çalışma Ziyaretleri Gerçekleştirdi
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Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Nur-Sultan'da Çalışma Ziyaretleri Gerçekleştirdi

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Nur-Sultan'da Çalışma Ziyaretleri Gerçekleştirdi
Habermetre - Haberler | Toplum

Mütevelli Heyet Başkanımız Prof. Dr. Muhittin Şimşek; üniversitemizde yapılacak yatırım ve projelerle ilgili Nur-Sultan'da İlgili Bakanlar, Büyükelçimiz, yükseköğretim bürokratları, TİKA Kazakistan, Yunus Emre Enstitüsü, Heyet Üyelerimiz ve iş dünyasına çalışma ziyaretinde bulundu.

Mütevelli Heyet Başkanımız Prof. Dr. Muhittin Şimşek; üniversitemizde yapılacak yatırım ve projelerle ilgili Nur-Sultan'da İlgili Bakanlar, Büyükelçimiz, yükseköğretim bürokratları, TİKA Kazakistan, Yunus Emre Enstitüsü, Heyet Üyelerimiz ve iş dünyasına çalışma ziyaretinde bulundu.

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Kaynak: Habermetre

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