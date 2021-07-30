Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanını Ziyaret Etti
Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek, 30 Temmuz 2021 tarihinde T. C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Sayın İbrahim Şenel'e nezaket ziyaretinde bulundu.
Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek, 30 Temmuz 2021 tarihinde T. C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Sayın İbrahim Şenel'e nezaket ziyaretinde bulundu.
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Kaynak: Habermetre