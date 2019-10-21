Ahmet Türk, "Kürtlerin yüzü Türkiye'ye dönük" sözleriyle sosyal medyada gündem oldu

21.10.2019 12:23

Yerine kayyum atanarak görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili değerlendirmesi sosyal medyada TT listesine girdi.

"Türkiye, Kürtlerle dostane, kardeşçe bir ilişki kurmuş olsaydı bugün Türkiye'nin lehine olurdu" ifadelerini kullanan Türk, tüm yaşananlara rağmen diyalog ve uzlaşma için geç olmadığını dile getirdi.

"DOĞRU POLİTİKALAR TÜM ACILARI ORTADAN KALDIRIR"

Savaşın sorunların çözümünde hiçbir zaman etkili bir araç olmadığına vurgu yapan Türk, "Büyük düşmanlık içinde olan halklar belli bir müddet sonra bir araya gelerek, diyalogla sorunları çözmüştür. Yapılan yanlışlıklar, ortaya çıkan kırılmalar elbette acıları yaşatır. Doğru politikalar tüm bu acıları ve kırılmaları ortadan kaldırır" dedi.

"KÜRTLERİN YÜZÜ TÜRKİYE'YE DÖNÜK"

Açıklamasının devamında "Kürtlerin yüzü Türkiye'ye dönük" diyen Türk, konuşmasına şöyle devam etti: "Bu coğrafyada sorumluluk sahibi insanların geleceği esas alan politikalarla demokratik değerler etrafında insanları buluşturacak bir anlayış ile hareket etmesini bekliyorum.Ne kadar kırılmalar olmuşsa da Kürtler ve Türkler arasında kadim bir ilişki var. Geniş bir geçmişi var. Her zaman söylüyorum; Türkiye Kürtlerle dostane, kardeşçe bir ilişki kurmuş olsaydı bugün Türkiye'nin lehine olurdu. Çünkü Kürtlerin yüzü Türkiye'ye dönük. Nüfusunun dörtte biri Kürt olduğu bir bölgede Kürtleri düşman etmenin mantığı nedir? Ne faydası var bu ülkeye?"