Ahmet Şık kimdir? Ahmet Şık kaç yaşında, aslen nerelidir?
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Ahmet Şık kimdir? Ahmet Şık kaç yaşında, aslen nerelidir?

Ahmet Şık kimdir? Ahmet Şık kaç yaşında, aslen nerelidir?
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Bir dönem Reuters haber ajansında da foto muhabir olarak çalışan Ahmet Şık, 2018 Türkiye genel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi İstanbul milletvekili seçilmiş olup, 4 Mayıs 2020'de partisinden istifa ettiğini açıklamıştır. Peki Ahmet Şık kimdir? Ahmet Şık kaç yaşında, aslen nerelidir?

Bir dönem Reuters haber ajansında da foto muhabir olarak çalışan Ahmet Şık, 2018 Türkiye genel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi İstanbul milletvekili seçilmiş olup, 4 Mayıs 2020'de partisinden istifa ettiğini açıklamıştır. Peki Ahmet Şık kimdir? Ahmet Şık kaç yaşında, aslen nerelidir?

AHMET ŞIK KİMDİR?

Ahmet Şık, 1970 yılında Adana'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldu. Mesleğe, üniversitenin birinci sınıfında iken Milliyet gazetesinde stajyer muhabir olarak başladı. 1991 ve 2007 yılları arasında Cumhuriyet, Evrensel ve Yeni Yüzyıl gazeteleri ile Nokta dergisinde muhabir, Reuters haber ajansında da foto muhabir olarak çalıştı.

2005 yılında Radikal gazetesinde çalışırken Doğan Grubu'na alacak davası açtığı için işten çıkarıldı. Sonrasında çalışmaya başladığı Aktüel dergisinden de açtığı dava gerekçe gösterilerek işine son verildi.

Hrant Dink suikastı sonrasında Nokta dergisinde yayımlanan "Asker İç Güvenlikten Elini Çekmeli" başlıklı röportaj ve Hayata Dönüş Operasyonunun yıldönümünde Bayrampaşa Cezaevi'nin kadın koğuşunda sağ kurtulan Münevver Köz ile yapılan "Bayrampaşa'da O gün" başlıklı söyleşi nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinden yargılandı. 8 Mart 2007'de medyanın askerler tarafından fişlendiğinin iddia edildiği "Askerin medya notları!" başlıklı habere imza attı.

Radikal gazetesinden çalışma arkadaşı Ertuğrul Mavioğlu ile birlikte yazdığı Kontrgerilla ve Ergenekon'u Anlama Kılavuzu ve Ergenekon'da Kim Kimdir? kitaplarında "Ergenekon Soruşturması'nın gizliliğini ihlal ettiği" iddiasıyla üç yıl hapis istemiyle yargılandığı davadan 13 Mayıs 2011'de beraat etti.

Şık, 2018 Türkiye genel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisinden milletvekili adayı oldu ve İstanbul milletvekili seçilerek parlamentoya girdi. 4 Mayıs 2020 günü partisinden istifa ettiğini açıkladı

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