Ahmet Önder kimdir? Ahmet Önder kaç yaşında? Ahmet Önder mesleği nedir?
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Ahmet Önder kimdir? Ahmet Önder kaç yaşında? Ahmet Önder mesleği nedir?

Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Ahmet Önder kimdir? Ahmet Önder kaç yaşında? Ahmet Önder nereli?

Ahmet Önder kimdir? Ahmet Önder kaç yaşında? Ahmet Önder mesleği nedir?
30.08.2020 20:26 | Son Güncelleme: 30.08.2020 20:29

Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda Ahmet Önder, 14.983 puanla gümüş madalyanın sahibi oldu. Milli sporcu ayrıca Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etti. Ahmet Önder hakkındaki tüm detaylar haberimizde.

AHMET ÖNDER KİMDİR?

Ahmet Önder 12 Temmuz 1996'da İzmir'de doğdu. 2014'ten beri Milli Takım üyesi olan Önder, üç Dünya Artistik Jimnastik Şampiyonasına katıldı. 2014 Avrupa Şampiyonasında 5. oldu. 2015 World Cup'ta 3. oldu. Ahmet Önder, Ege Üniversitesi Beden Eğitimi öğretmenliği okumaktadır.

AHMET ÖNDER'İN RÖPORTAJINDAN KARELER

Hayatında jimnastik olmasaydı kendini ne yaparken bulurdun ?

Ben çocukluktan beri koltuk tepelerinden inmeyen, sağda solda atlayıp zıplayan, tırmanan bir çocuktum. Bu enerjimin iyi kanalize edilmesi gerekiyordu ve bence en doğru yola sokulmuşum ailem tarafından. Jimnastik olmasaydı belki başka bir spor dalı olurdu, sporcu olmasaydım belki enerjimin çoğunu kaybetmiş olurdum ya da olmazdım. Hayat bu bilemeyiz belki de karakterim bambaşka şekilde gelişirdi. Doktor olurdum, avukat olurdum, çiftçi olurdum, mühendis olurdum desem ne yalan söylemiş olurum ne de doğruyu…

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