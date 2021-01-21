Ahmet Mete Işıkara kimdir? Ahmet Mete Işıkara ne zaman öldü? Depremdede Ahmet Mete Işıkara kimdir hayatı ve biyografisi!
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Ahmet Mete Işıkara kimdir? Ahmet Mete Işıkara ne zaman öldü? Depremdede Ahmet Mete Işıkara kimdir hayatı ve biyografisi!

21.01.2021 08:56 | Son Güncelleme: 21.01.2021 09:00
Ahmet Mete Işıkara kimdir? Ahmet Mete Işıkara ne zaman öldü? Depremdede Ahmet Mete Işıkara kimdir hayatı ve biyografisi!

Deprem Dede' adıyla bilinen Ahmet Mete Işıkara ölüm yıl dönümünde tekrar hatırlandı. depremindeki çabası sonrası toplumda 'Deprem Dede' adıyla anılmaya başladı Peki Ahmet Mete Işıkara kimdir?

Deprem Dede' adıyla bilinen Ahmet Mete Işıkara ölüm yıl dönümündetekrar hatırlandı. depremindeki çabası sonrası toplumda 'Deprem Dede' adıyla anılmaya başladı Peki Ahmet Mete Işıkara kimdir?

Ölüm yıldönümünde tekrar hatırlanan Ahmet Mete Işıkara hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, Ahmet Mete Işıkara kimdir? Ahmet Mete Işıkara ne zaman öldü? Deprem dede Ahmet Mete Işıkara kimdir hayatı ve biyografisi!

AHMET METE IŞIKARA KİMDİR?

Doğum tarihi: 22 Ekim 1941

Nereli: Mersin

Ölüm tarihi ve yeri: 21 Ocak 2013, İstanbul

Işıkara, 1941 yılında Mersin'de doğmuştur. 1959 yılında Mersin Lisesi'nden, 1965 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nin jeofizik bölümünden mezun olmuştur. Aynı sene, mezun olduğu bölüme asistan olmuştur. Daha sonra, birçok grup ve komitede görev aldıktan sonra, 1985 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde göreve başlamış ve müdür yardımcısı; 1991 yılında da müdür olmuştur. 1999 Gölcük depremi sonrasında toplumu bilinçlendirme konusunda çalışmalar yapmış ve Deprem Dede ismiyle tanınmıştır. 21 Ocak 2013 tarihinde İstanbul'da tedavi gördüğü Medical Park Hastanesi'nde çoklu organ yetmezliğinden ölmüştür

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