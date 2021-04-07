Ahmet Kaya - Nereden Bileceksiniz sözleri | 'Nereden Bileceksiniz' şarkısı tüm sözleri nelerdir?
Ahmet Kaya'nın en beğenilen şarkılarından birisi Nereden Bileceksiniz şarkısıdır. Nereden Bileceksiniz sözleri merak ediliyor. Peki Nereden Bileceksiniz şarkı sözleri nelerdir? Ahmet Kaya - Nereden Bileceksiniz tüm sözleri haberimizde.
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AHMET KAYA - NEREDEN BİLECEKSİNİZ SÖZLERİ
Üstüm başım toz içinde
Önüm arkam pus içinde
Sakallarım pas içinde
Siz benim nasıl yandığımı
Nereden bileceksiniz
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Siz benim nasıl yandığımı
Nereden bileceksiniz
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Siz benim nasıl yandığımı
Nereden bileceksiniz
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Siz benim nasıl yandığımı
Nereden bileceksiniz
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Bir fidandım derildim
Fırtınaydım duruldum
Yoruldum çok yoruldum
Siz benim neler çektiğimi
Nereden bileceksiniz
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Siz benim neler çektiğimi
Nereden bileceksiniz
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Siz benim neler çektiğimi
Nereden bileceksiniz
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Siz benim neler çektiğimi
Nereden bileceksiniz
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Taş duvarlar yıkıp geldim
Demirleri söküp geldim
Hayatımı yakıp geldim hey
---
Taş duvarlar yıkıp geldim
Demirleri söküp geldim
Hayatımı yakıp geldim hey
Siz benim neden kaçtığımı
Nereden bileceksiniz
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Siz benim neden kaçtığımı
Nereden bileceksiniz
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Gökte yıldız söner şimdi
Annem beni anar şimdi
Sevdiğim var kanar şimdi
Siz benim niye içtiğimi
Nereden bileceksiniz
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Siz benim niye içtiğimi
Nereden bileceksiniz
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Siz benim niye içtiğimi
Nereden bileceksiniz
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Siz benim niye içtiğimi
Nereden bileceksiniz
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Bir pınardım kan oldum
Yol kenarı han oldum
Yanıldım ah ziyan oldum
Siz benim neden sustuğumu
Nereden bileceksiniz
---
Siz benim neden sustuğumu
Nereden bileceksiniz
---
Siz benim neden sustuğumu
Nereden bileceksiniz
---
Siz benim neden sustuğumu
Nereden bileceksiniz
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Ben ardımda yaş bıraktım
Ağlayan bir eş bıraktım
Sol yanımı boş bıraktım hey
---
Ben ardımda yaş bıraktım
Ağlayan bir eş bıraktım
Sol yanımı boş bıraktım hey
---
Siz benim kime küstüğümü
Nereden bileceksiniz
Siz benim kime küstüğümü
Nereden bileceksiniz
---
Siz benim kime küstüğümü
Nereden bileceksiniz
Siz benim kime küstüğümü
Nereden bileceksiniz