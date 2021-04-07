Ahmet Kaya - Nereden Bileceksiniz sözleri | 'Nereden Bileceksiniz' şarkısı tüm sözleri nelerdir?
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Ahmet Kaya - Nereden Bileceksiniz sözleri | 'Nereden Bileceksiniz' şarkısı tüm sözleri nelerdir?

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Ahmet Kaya - Nereden Bileceksiniz sözleri | 'Nereden Bileceksiniz' şarkısı tüm sözleri nelerdir?

Ahmet Kaya'nın en beğenilen şarkılarından birisi Nereden Bileceksiniz şarkısıdır. Nereden Bileceksiniz sözleri merak ediliyor. Peki Nereden Bileceksiniz şarkı sözleri nelerdir? Ahmet Kaya - Nereden Bileceksiniz tüm sözleri haberimizde.

Ahmet Kaya - Nereden Bileceksiniz sözlerine yazımızdan ulaşabilirsiniz.

AHMET KAYA - NEREDEN BİLECEKSİNİZ SÖZLERİ

Üstüm başım toz içinde

Önüm arkam pus içinde

Sakallarım pas içinde

Siz benim nasıl yandığımı

Nereden bileceksiniz

---

Siz benim nasıl yandığımı

Nereden bileceksiniz

---

Siz benim nasıl yandığımı

Nereden bileceksiniz

---

Siz benim nasıl yandığımı

Nereden bileceksiniz

---

Bir fidandım derildim

Fırtınaydım duruldum

Yoruldum çok yoruldum

Siz benim neler çektiğimi

Nereden bileceksiniz

---

Siz benim neler çektiğimi

Nereden bileceksiniz

---

Siz benim neler çektiğimi

Nereden bileceksiniz

---

Siz benim neler çektiğimi

Nereden bileceksiniz

---

Taş duvarlar yıkıp geldim

Demirleri söküp geldim

Hayatımı yakıp geldim hey

---

Taş duvarlar yıkıp geldim

Demirleri söküp geldim

Hayatımı yakıp geldim hey

Siz benim neden kaçtığımı

Nereden bileceksiniz

---

Siz benim neden kaçtığımı

Nereden bileceksiniz

---

Gökte yıldız söner şimdi

Annem beni anar şimdi

Sevdiğim var kanar şimdi

Siz benim niye içtiğimi

Nereden bileceksiniz

---

Siz benim niye içtiğimi

Nereden bileceksiniz

---

Siz benim niye içtiğimi

Nereden bileceksiniz

---

Siz benim niye içtiğimi

Nereden bileceksiniz

---

Bir pınardım kan oldum

Yol kenarı han oldum

Yanıldım ah ziyan oldum

Siz benim neden sustuğumu

Nereden bileceksiniz

---

Siz benim neden sustuğumu

Nereden bileceksiniz

---

Siz benim neden sustuğumu

Nereden bileceksiniz

---

Siz benim neden sustuğumu

Nereden bileceksiniz

---

Ben ardımda yaş bıraktım

Ağlayan bir eş bıraktım

Sol yanımı boş bıraktım hey

---

Ben ardımda yaş bıraktım

Ağlayan bir eş bıraktım

Sol yanımı boş bıraktım hey

---

Siz benim kime küstüğümü

Nereden bileceksiniz

Siz benim kime küstüğümü

Nereden bileceksiniz

---

Siz benim kime küstüğümü

Nereden bileceksiniz

Siz benim kime küstüğümü

Nereden bileceksiniz

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
Haber Yorumları
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