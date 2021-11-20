Ahmet Kaya - Hani Benim Gençliğim sözleri! Hani Benim Gençliğim Nerde şarkı sözleri nelerdir?

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HANİ BENİM GENÇLİĞİM SÖZLERİ KİME AİTTİR?

Ahmet Kaya'nın seslendirdiği, sözleri Yusuf Hayaloğlu'na müziği Ahmet Kaya'ya ait şarkı. Kasım 1987'de çıkan Yorgun Demokrat albümünün açılış parçasıdır, Nisan 1989 yapımı Resitaller 1 albümünde yer almaktadır. Daha sonra Sümer Ezgü de Ahmet Kaya'nın anısına çıkarılan Dinle Sevgili Ülkem albümünde bu parçayı seslendirmiştir.

Ferzende Kaya'nın yazığı Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan Başım Belada isimli kitapta bir konserinde Ahmet Kaya'nın sürekli annesini sahneye çıkarıp bu şarkıyı okuduğunu söyler.

"Bu ne yaman çelişki anne" dizesi de zaman içerisinde yaygınlaşarak çelişkili durumları anlatmak için sık kullanılan bir söz halini almıştır.

AHMET KAYA - HANİ BENİM GENÇLİĞİM NERDE SÖZLERİ

Hani benim sevincim nerde

Bilyelerim topacım

Kiraz ağacında yırtılan gömleğim

Çaldılar çocukluğumu haber siz

*****

Penceresiz kaldım anne

Penceresiz kaldım anne

Uçurtmam tel örgülere takıldı

Hani benim gençliğim anne

*****

Penceresiz kaldım anne

Penceresiz kaldım anne

Uçurtmam tellere takıldı

Hani benim gençliğim nerde

*****

Ne varsa buğusu genzi yakan

Ekmek gibi aşk gibi

Ah ne varsa güzellikten yana

Bölüştüm büyümüştüm

*****

Bu ne yaman çelişki anne

Bu ne yaman çelişki anne

Kurtlar sofrasına düştüm

Hani benim gençliğim anne

*****

Bu ne yaman çelişki anne

Bu ne yaman çelişki anne

Kurtlar sofrasına düştüm

Hani benim gençliğim nerde

*****

Hani benim sevincim nerde

Akvaryumum kanaryam

Üstüne titrediğim kaktüs çiçeği

Aldılar kitaplarımı sorgusuz

*****

Duvarlar konuşmuyor anne

Duvarlar konuşmuyor anne

Açık kalmıyor hiçbir kapı

Hani benim gençliğim anne

*****

Duvarlar konuşmuyor anne

Duvarlar konuşmuyor anne

Açık kalmıyor hiçbir kapı

Hani benim gençliğim nerde

*****

Yağmurları biriktir anne

Yağmurları biriktir anne

Çağ yangınında tutuştum

Hani benim gençliğim anne

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