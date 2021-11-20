Ahmet Kaya - Hani Benim Gençliğim sözleri! Hani Benim Gençliğim Nerde şarkı sözleri nelerdir?
Ahmet Kaya'nın en beğenilen şarkılarından birisi Hani Benim Gençliğim şarkısıdır. Bazı dizilerde de çalan Hani Benim Gençliğim şarkısının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz...
Hani Benim Gençliğim sözleri nelerdir? Hani Benim Gençliğim sözleri kime aittir? Ahmet Kaya - Hani Benim Gençliğim sözleri! Hani Benim Gençliğim Nerde şarkı sözleri nelerdir?
HANİ BENİM GENÇLİĞİM SÖZLERİ KİME AİTTİR?
Ahmet Kaya'nın seslendirdiği, sözleri Yusuf Hayaloğlu'na müziği Ahmet Kaya'ya ait şarkı. Kasım 1987'de çıkan Yorgun Demokrat albümünün açılış parçasıdır, Nisan 1989 yapımı Resitaller 1 albümünde yer almaktadır. Daha sonra Sümer Ezgü de Ahmet Kaya'nın anısına çıkarılan Dinle Sevgili Ülkem albümünde bu parçayı seslendirmiştir.
Ferzende Kaya'nın yazığı Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan Başım Belada isimli kitapta bir konserinde Ahmet Kaya'nın sürekli annesini sahneye çıkarıp bu şarkıyı okuduğunu söyler.
"Bu ne yaman çelişki anne" dizesi de zaman içerisinde yaygınlaşarak çelişkili durumları anlatmak için sık kullanılan bir söz halini almıştır.
AHMET KAYA - HANİ BENİM GENÇLİĞİM NERDE SÖZLERİ
Hani benim sevincim nerde
Bilyelerim topacım
Kiraz ağacında yırtılan gömleğim
Çaldılar çocukluğumu haber siz
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Penceresiz kaldım anne
Penceresiz kaldım anne
Uçurtmam tel örgülere takıldı
Hani benim gençliğim anne
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Penceresiz kaldım anne
Penceresiz kaldım anne
Uçurtmam tellere takıldı
Hani benim gençliğim nerde
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Ne varsa buğusu genzi yakan
Ekmek gibi aşk gibi
Ah ne varsa güzellikten yana
Bölüştüm büyümüştüm
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Bu ne yaman çelişki anne
Bu ne yaman çelişki anne
Kurtlar sofrasına düştüm
Hani benim gençliğim anne
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Bu ne yaman çelişki anne
Bu ne yaman çelişki anne
Kurtlar sofrasına düştüm
Hani benim gençliğim nerde
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Hani benim sevincim nerde
Akvaryumum kanaryam
Üstüne titrediğim kaktüs çiçeği
Aldılar kitaplarımı sorgusuz
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Duvarlar konuşmuyor anne
Duvarlar konuşmuyor anne
Açık kalmıyor hiçbir kapı
Hani benim gençliğim anne
*****
Duvarlar konuşmuyor anne
Duvarlar konuşmuyor anne
Açık kalmıyor hiçbir kapı
Hani benim gençliğim nerde
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Yağmurları biriktir anne
Yağmurları biriktir anne
Çağ yangınında tutuştum
Hani benim gençliğim anne
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