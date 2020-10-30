Ahmet Ercan kimdir? Ahmet Ercan kaç yaşında ve nereli? Ahmet Ercan ödülleri ve bursları nelerdir?

Türk bilim adamı, jeofizik yüksek mühendisi, Türk Dili araştırmacısı, gazeteci, yazar, ve sivil toplum örgütçü Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan kimdir? Ahmet Ercan kaç yaşında ve nereli? Ahmet Ercan ödülleri ve bursları nelerdir?