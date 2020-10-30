Ahmet Ercan kimdir? Ahmet Ercan kaç yaşında ve nereli? Ahmet Ercan ödülleri ve bursları nelerdir?
Türk bilim adamı, jeofizik yüksek mühendisi, Türk Dili araştırmacısı, gazeteci, yazar, ve sivil toplum örgütçü Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan kimdir? Ahmet Ercan kaç yaşında ve nereli? Ahmet Ercan ödülleri ve bursları nelerdir?
Deprem, Yeraltı Suyu Aramaları, Jeotermal Aramalar ve Kent Planlama Çalışmaları hakkındaki araştırmaları ile bilinen Prof. Dr. Ahmet Ercan kimdir? Ahmet Ercan hakkında tüm merak edilenler haberimizde yer almaktadır.
AHMET ERCAN KİMDİR?
15 Mart 1948'de Aydın Nazilli'de doğdu.Selanik kökenlidir.1960'ta başladığı Nazilli Ortaokulu'nu 1963'te bitirdi.1966'da Nazilli Lisesi'nden mezun oldu.Lise eğitimini tamamladıktan sonra üniversite eğitimi için İstanbul'a geçti.1970'te İstanbul Üniversitesi Jeofizik-Jeoloji bölümünde lisans eğitimini bitirdi. 1970'te ABD'de Kaliforniya Standford Üniversitesi'nde başladığı yüksek lisans-master eğitimini 1973'te tamamlayarak mezun oldu.1975 'te Colorado School of Mines'da doktora eğitimini tamamladı.1980'de ise Massachusetts Institute of Technology'de post doktora uzmanlığını tamamladı.
1975'ten günümüze İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği'nde,2011'den beri Maltepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyeliği yapmaktadır.17 kitabı,420 bilimsel yayını,Türkiye sorunlarına yönelik 905 araştırma tasarımı vardır. Sivil Toplum Kuruluşu'na üyedir.Senato ile Şantiye dergileri ile Beşiktaş,Türk Solu,Yeşil Dünya gazetelerinde sürekli köşe yazarıdır
AHMET ERCAN ÖDÜLLERİ VE BURSLARI NELERDİR?
T.C. Millî Eğitim Bakanlığı 1416 Yurt Dışı Doktora Bursu [1969]
Society of Exploration Geophysicists (SEG) Amerika'da " Yılın En Başarılı Yabancı Öğrencisi Ödülü- Outstanding Foreign Student Award" [1974] [8]
TÜBİTAK Post Doktora Bursu [1980]
Yılın İletişimcisi Ödülü ( İ.Ü. İletişim Fakültesi) [2000]
Halkın Onur Ödülü (Yerel Televizyoncular Birliği) [2002]
Yılın Atatürkçü Bilim Adamı (Atatürkçü Düşünce Derneği) [2002] [9]
Yılın Bilim Adamı-(Aydın Derneği) [2003]
Yılın Bilim Adamı-(Aydın Derneği) [2005]
Yılın Yerbilimcisi-(Fen Bilimleri) [2013]