Ahmet Davutoğlu'nun yardımcısı Neslihan Çevik partiden istifa etti! Neden istifa ettiğini açıklamadı
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Ahmet Davutoğlu'nun yardımcısı Neslihan Çevik partiden istifa etti! Neden istifa ettiğini açıklamadı

Ahmet Davutoğlu'nun yardımcısı Neslihan Çevik partiden istifa etti! Neden istifa ettiğini açıklamadı
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Politika

Eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'nun genel başkanlığında kurulan Gelecek Partisi'nde dikkat çeken bir istifa gerçekleşti. Gelecek Partisi Araştırma, Geliştirme ve Bilişim Başkanı Neslihan Çevik, partiden istifa ettiğini açıkladı.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun liderliğinde kurulan Gelecek Partisi'nde üst düzey bir istifa ismin istifa haberi geldi. Gelecek Partisi Araştırma, Geliştirme ve Bilişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Neslihan Çevik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, partiden istifa ettiğini belirtti.

İSTİFASININ NEDENİNİ AÇIKLAMADI

Partiden istifasıyla ilgili herhangi bir bilgilendirmede bulunmayan Çevik, "Zorunlu açıklama: Kuruluşundan beri içinde yer aldığım Gelecek Partisi'nden bugün itibari ile ayrılmış bulunuyorum. Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Sn. Ahmet Davutoglu'na ve tüm Gelecek Partililere saygı ve sevgilerimi sunar, kendilerine başarılar dilerim" dedi.

Ahmet Davutoğlu'nun yardımcısı Neslihan Çevik partiden istifa etti! Neden istifa ettiğini açıklamadı
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