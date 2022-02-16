Ahmet Davutoğlu'nun kayınpederi son yolculuğuna uğurlandı
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun kayınpederi Hulusi Misge, Eyüp Sultan Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun kayınpederi Hulusi Misge, Eyüp Sultan Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun kayınpederi Hulusi Misge (82), tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetmişti. Hulusi Misge, Eyüp Sultan Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Ahmet Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazında Ahmet Davutoğlu ve Ekrem İmamoğlu yan yana saf tuttu. Cenaze namazının ardından Misge, Eyüpsultan Mezarlığında defnedildi. - İSTANBUL