Ahmet Büyükgümüş kimdir? AK Parti MKYK üyesi Ahmet Büyükgümüş biyografisi!

AK Parti'nin 7'nci Olağan Büyük Kongresi, 'Türkiye için güven ve istikrar' sloganı ile başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongredeki konuşmasında 2023 manifestosunu açıkladı. Öte yandan AK Parti MKYK listesindeki değişiklikler belli oldu. Peki, AK Parti MKYK üyesi Ahmet Büyükgümüş kimdir, kaç yaşında? Ahmet Büyükgümüş nereli, mesleği nedir? Ahmet Büyükgümüş hayatı ve biyografisi nedir?

AK Parti'nin 7'nci Olağan Büyük Kongresi, 'Türkiye için güven ve istikrar' sloganı ile başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongredeki konuşmasında 2023 manifestosunu açıkladı. Öte yandan AK Parti MKYK listesindeki değişiklikler belli oldu. Peki, AK Parti MKYK üyesi Ahmet Büyükgümüş kimdir, kaç yaşında? Ahmet Büyükgümüş nereli, mesleği nedir? Ahmet Büyükgümüş hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylşar haberimizde...

AHMET BÜYÜKGÜMÜŞ KİMDİR?

İnisiyatifi Sözcüsü Ahmet Büyükgümüş, Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi mezunudur.

Ardından İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde Yüksek Lisans yapmıştır. Günümüzde Galatasaray Üniversitesi, Siyaset Bilimi Doktoro Programı öğrencisi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Ahmet Büyükgümüş 2009 ÖSS Türkiye 30.su, 2014 yılında ise (KPSS 30 Puan Türünde) KPSS Türkiye 11.sidir.

Yalova Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Halil İnalcık Osmanlı Tarihi Araştırmaları Entitüsü, Kamu Politikaları Enstitüsü Kurucu Üyesi, Yalova Kent Konseyi Yönetim Kurulu üyesi ve Avrupa Birliği Politikaları Enstitüsü üyelikleri mevcuttur. Yaşantısını İstanbul Üsküdar'da sürdüren Ahmet Büyükgümüş aslen Yalova'lıdır. 1990 yılında İstanbul Şişli'de dünyaya gelmiştir. Boğa burcudur. Orta derecede İngilizce, Fransızca ve Arapça bilmekte aynı zamanda matbu metin okuma ve yazma seviyesinde Osmanlıca diline hakimdir.

2018 yılında Ak Parti Gençlik Kolları Genel Başkanlığına getirilmiştir.