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Ahmet Bayram, Yine Zirvede

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Ahmet Bayram, Yine Zirvede

Manisa Büyükşehir Belediyesporun şampiyon atleti Ahmet Bayram, Mersin Toroslar Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Toroslar Uluslararası Yarı Maratonunu 1 saat 19 dakikada koştu.

MERSİN (Bültenler) - Kenyalı atletlerin zirvede yer aldığı koşuda genel klasmanda 18'inci olan Bayram, 45-49 yaş grubunda yine zirvenin sahibi oldu.

Mersin Toroslar Belediyesi tarafından 21 Kasım 2021 Pazar günü 1. Toroslar Uluslararası Yarı Maratonu gerçekleştirildi. 21 kilometrelik yarı maraton, 10 kilometrelik maraton,3 kilometrelik halk koşusu, 200 metre özel sporcular, 100 metre çocuk maratonu olmak üzere 5 kategoride yapılan organizasyonda yaklaşık 5 bin katılımcının yanı sıra 9 farklı ülkeden 38 profesyonel sporcu da yer aldı. Manisa Büyükşehir Belediyesporumuzun şampiyon atleti Ahmet Bayram, Toroslardaki 21 kilometrelik yarı maratonu 1 saat 19 dakikada koştu. Kenyalı atletlerin zirvede tamamladığı yarı maratonda, genel klasmanda 18'inci sırada yer alan Bayram, 45-49 yaş grubunu yine şampiyonlukla tamamladı.

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