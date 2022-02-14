Ahmet Bayram, Alanya'da Zirvede

ALANYA, ANTALYA (Bültenler) - 5 kilometrelik parkuru 15 dakika 48 saniyede tamamlayan Bayram, genel klasmanda 5'inci olurken; 45-49 yaş kategorisinde yine zirvenin sahibi oldu.

22. Alanya Atatürk Alanya Halk Koşusu ve Yarı Maratonu 13 Şubat Pazar günü Türkiye Atletizm Federasyonu, Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi, ve Atatürkçü Düşünce Derneği Alanya Şubesi öncülüğünde gerçekleştirildi. Alanya Anıtı önünde başlayan yarışa katılan Manisa Büyükşehir Belediyesporumuzun başarılı atleti Ahmet Bayram, 5 kilometrelik parkurda mücadele etti. 5 kilometrelik yarışı 15 dakika 48 saniyede tamamlayan Bayram, 45-49 yaş kategorisinde yine zirvede yer alırken; genel klasmanı da 5'nci sırada tamamladı.

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