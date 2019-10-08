Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın tahliye talebi reddedildi
stanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu yargılanan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 5 sanığın tahliye taleplerini reddetti.
08.10.2019 16:36
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu yargılanan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 5 sanığın tahliye taleplerini reddetti.
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Kaynak: Euronews.com