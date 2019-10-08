Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın tahliye talebi reddedildi

Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın tahliye talebi reddedildi

stanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu yargılanan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 5 sanığın tahliye taleplerini reddetti.

08.10.2019 16:36
Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın tahliye talebi reddedildi

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu yargılanan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 5 sanığın tahliye taleplerini reddetti.


Gazeteciler hakkında verilen 'ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası' Yargıtay tarafından bozulmuştu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et