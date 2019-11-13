Ahmet Altan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
Ahmet Altan çıkarıldığı mahkemece tutuklandıİSTANBUL - FETÖ'nün medya yapılanması davasında savcılığın itirazı üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
13.11.2019 13:44 | Son Güncelleme: 13.11.2019 13:45
Ahmet Altan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
İSTANBUL - FETÖ'nün medya yapılanması davasında savcılığın itirazı üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: İHA
Haber Videosu: Ahmet Altan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı