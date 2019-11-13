Ahmet Altan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
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Ahmet Altan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Ahmet Altan çıkarıldığı mahkemece tutuklandıİSTANBUL - FETÖ'nün medya yapılanması davasında savcılığın itirazı üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

13.11.2019 13:44 | Son Güncelleme: 13.11.2019 13:45
Ahmet Altan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

İSTANBUL - FETÖ'nün medya yapılanması davasında savcılığın itirazı üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Ahmet Altan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
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