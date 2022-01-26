Ahmed Arpat kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ahmed Arpat'ın hayatı ve biyografisi! Ahmet Arpat hangi kanalda çalışıyor?

Ahmed Arpat kimdir? Gazeteci ve sunucu Ahmed Arpat kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir? Ahmed Arpat'ın hayatı, biyografisi ve kariyeri haberimizde...

AHMED ARPAT KİMDİR?

Ahmed Arpat, 1976 İzmir doğumludur. Saint Benoit Fransız Lisesi'nde eğitim almıştır. Üniversiteyi Marmara Üniversitesi İşletme bölümünde okumuştur ve buradan mezun olmuştur. Stajını Kanal D ekranlarında yapan Ahmed Arpat 1997-2002 yılları arasında Tuncay Özkan'ın yanında muhabir olarak görev almıştır. Ardından Show TV'de muhabirlik yapan başarılı gazeteci Ahmed Arpat 2008 yılında Kanal D'ye geçmiştir.

Ahmed Arpat birçok TV kanalında çalıştı. Şimdilerde ise NTV'de çalışan Ahmed Arpat Öğle Bülteni ve Siyasi İşler programında sunuculuk yapmaktadır. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Ahmed Arpat'ın İnstagram'da 7 bin takipçisi bulunmaktadır.

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