SELÇUKLU, KONYA (İHA) - Ahlat'ın tarihi mekanlarında kartpostallık kar görüntüleri

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan Mart karı tarihi mekanlarında kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Mart ayında Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, tarihi bir kent olan Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı ise beyaz örtüyle farklı bir güzelliğine büründü. Yağan karla ayrı bir güzelliğe bürünen dünyanın en büyük İslam mezarlığı olan Selçuklu Meydan Mezarlığı, seyri doyumsuz görüntüler oluşturuyor. Anadolu'nun Orhun Abideleri olarak da adlandırılan 210 dönüm üzerinde kurulu Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığındaki mezar taşlarının üzerindeki yazılar; kabartmalar, nakış ve işlemeler, kar yağışı sonrası ziyaretçilerini hayran bırakan bir güzelliğe bürünüyor. Doğa ve manzara fotoğrafçıları da kar yağışı sonrası kartpostallık görüntülerin oluşturduğu tarihi mezar taşlarının karla bütünleştirdiği güzellikleri fotoğraflıyor. Kar yağışı sonrasında mezarlıkta ortaya çıkan kartpostallık görüntüleri fotoğraflayan doğa fotoğrafçısı Serdar Adıyaman, "Mart ayı kapıdan baktırdı denildiği gibi. İlçemizde bir haftadır aralıklarla kar yağışı oluyor. Bugün yine güzel bir kar yağışı vardı ve sabah erken saatte Selçuklu Mezarlığı'na geldik. Çok güzel bir görüntü vardı. Karla bütünleşen abidevi mezar taşlarının fotoğraflarını çektik, görüntülerini çektik. Tarihi kümbetlerin görüntülerini çektik. Çok güzel manzaralar var ve bu manzaraları arşivimize katmak için sabahın erken saatlerinde ilçemizdeki tarihi mekanlara çekime çıktık" dedi.