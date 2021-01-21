Ahlat Belediyesinden karla mücadele çalışması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ahlat Belediyesinden karla mücadele çalışması

21.01.2021 12:44 | Son Güncelleme: 21.01.2021 12:49

Belediye ekiplerinin kar küreme çalışması Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban'ın konuşması BİTLİS (AA) – Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan etkili olan kar yağışının ardından, belediye ekipleri tarafından gece -10 dereceyi bulan soğuk havada karla mücadele çalışması yürütülüyor.

Belediye ekiplerinin kar küreme çalışması

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban'ın konuşması BİTLİS (AA) – Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan etkili olan kar yağışının ardından, belediye ekipleri tarafından gece -10 dereceyi bulan soğuk havada karla mücadele çalışması yürütülüyor.

Ahlat Belediyesinden karla mücadele çalışması
Ahlat Belediyesinden karla mücadele çalışması
Ahlat Belediyesinden karla mücadele çalışması
Ahlat Belediyesinden karla mücadele çalışması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Adıyaman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ İlham Aliyev Selçuk Özdağ Mustafa Şentop Nikol Paşinyan
Magazin Oğuzhan Koç Cemre Kemer Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Erol Bulut Fernando Muslera Oğulcan Çağlayan Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Rusya Joe Biden Beyaz Saray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ahlat Belediyesinden karla mücadele çalışması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 12:49:50. #1.14#
title