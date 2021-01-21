Ahlat Belediyesinden karla mücadele çalışması
21.01.2021 12:44 | Son Güncelleme: 21.01.2021 12:49
Belediye ekiplerinin kar küreme çalışması Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban'ın konuşması BİTLİS (AA) – Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan etkili olan kar yağışının ardından, belediye ekipleri tarafından gece -10 dereceyi bulan soğuk havada karla mücadele çalışması yürütülüyor.
Belediye ekiplerinin kar küreme çalışması
Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban'ın konuşması BİTLİS (AA) – Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan etkili olan kar yağışının ardından, belediye ekipleri tarafından gece -10 dereceyi bulan soğuk havada karla mücadele çalışması yürütülüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Adıyaman