Ahlat Belediyesinden karla mücadele çalışması

Belediye ekiplerinin kar küreme çalışması Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban'ın konuşması BİTLİS (AA) – Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan etkili olan kar yağışının ardından, belediye ekipleri tarafından gece -10 dereceyi bulan soğuk havada karla mücadele çalışması yürütülüyor.