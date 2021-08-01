Ahırlı'dan Manavgat'a yardım
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Ahırlı'dan Manavgat'a yardım

Ahırlı'dan Manavgat'a yardım
Anadolu Ajansı / Fatih Atalay - Haberler | Güncel

Ahırlı İlçesine bağlı Akkise, Hamzalar, Hengeme ve Çukurbucak mahalle muhtarlarının organize ettiği ayni ve nakdi yardım ile besicilerin ihtiyacını karşılamak için saman balyası yüklü araçlar Manavgat'a ulaştı.

Ahırlı İlçesine bağlı Akkise, Hamzalar, Hengeme ve Çukurbucak mahalle muhtarlarının organize ettiği ayni ve nakdi yardım ile besicilerin ihtiyacını karşılamak için saman balyası yüklü araçlar Manavgat'a ulaştı.

Ahırlı Belediye Başkanı İsa Akgül, mahalle muhtarlarının organize ettiği yardım kampanyası dışında Akseki, Murtiçi, Güneykaya ve Hocalar bölgelerinde de yangın söndürme çalışmalarına destek verdiklerini söyledi.

Ahırlı'dan Manavgat'a yardım

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Atalay

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