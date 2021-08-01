Ahırlı'dan Manavgat'a yardım

Ahırlı İlçesine bağlı Akkise, Hamzalar, Hengeme ve Çukurbucak mahalle muhtarlarının organize ettiği ayni ve nakdi yardım ile besicilerin ihtiyacını karşılamak için saman balyası yüklü araçlar Manavgat'a ulaştı.