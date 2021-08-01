Ahırlı'dan Manavgat'a yardım
Ahırlı İlçesine bağlı Akkise, Hamzalar, Hengeme ve Çukurbucak mahalle muhtarlarının organize ettiği ayni ve nakdi yardım ile besicilerin ihtiyacını karşılamak için saman balyası yüklü araçlar Manavgat'a ulaştı.
Ahırlı İlçesine bağlı Akkise, Hamzalar, Hengeme ve Çukurbucak mahalle muhtarlarının organize ettiği ayni ve nakdi yardım ile besicilerin ihtiyacını karşılamak için saman balyası yüklü araçlar Manavgat'a ulaştı.
Ahırlı Belediye Başkanı İsa Akgül, mahalle muhtarlarının organize ettiği yardım kampanyası dışında Akseki, Murtiçi, Güneykaya ve Hocalar bölgelerinde de yangın söndürme çalışmalarına destek verdiklerini söyledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Atalay