Ahırdan kaçan küçükbaşlar jandarmaya yakalandı
Kilis'in Elbeyli ilçesinde kapısı açık unutulan ahırdan kaçan 10 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.
Kilis'in Elbeyli ilçesinde kapısı açık unutulan ahırdan kaçan 10 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Taşlıbakar köyünde Aynur Ağcabay, kapısını açık unuttuğu ahırındaki 10 küçükbaş hayvanın yerlerinde olmadığını görünce, durumu jandarmaya bildirdi.
Ekipler, iz takibi yapan köpekler ve gece görüş özelliği bulunan drone yardımıyla yaklaşık 3 saat süren arama çalışmalarının ardından hayvanları, köye 2 kilometre mesafedeki boş arazide bularak sahibine teslim etti.
Kaynak: AA
Yeşim Salkım, Ekrem İmamoğlu'nu tebrik eden Gülben Ergen'in AK Partili isimlerle olan fotoğraflarını paylaştı
Son Dakika Haberleri
11:03 Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih ve yerleştirme kılavuzu...