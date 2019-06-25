Ahırdan kaçan küçükbaşlar jandarmaya yakalandı

Kilis'in Elbeyli ilçesinde kapısı açık unutulan ahırdan kaçan 10 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Taşlıbakar köyünde Aynur Ağcabay, kapısını açık unuttuğu ahırındaki 10 küçükbaş hayvanın yerlerinde olmadığını görünce, durumu jandarmaya bildirdi.

Ekipler, iz takibi yapan köpekler ve gece görüş özelliği bulunan drone yardımıyla yaklaşık 3 saat süren arama çalışmalarının ardından hayvanları, köye 2 kilometre mesafedeki boş arazide bularak sahibine teslim etti.

Kaynak: AA