Ahırda, akıma kapılan 2 büyükbaş hayvan öldü
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Ahırda, akıma kapılan 2 büyükbaş hayvan öldü

Ahırda, akıma kapılan 2 büyükbaş hayvan öldü
Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Haberler | Güncel

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde ahırda elektrik akımına kapılan boğa ile inek öldü.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde ahırda elektrik akımına kapılan boğa ile inek öldü.

Keşan ilçesine bağlı Kadıköy'de Mümin Kurt'a ait ahırda elektrik akımına kapılan boğa ile inek öldü. Durumu fark eden Mümin Kurt'un eşi Hülya Kurt, ahırdaki diğer 5 hayvanın da akıma kapılmaması için elektrik şalterlerini indirdi. Kurt, daha sonra jandarma ve TREDAŞ ekiplerine haber verdi. Jandarma ahır çevresinde güvenlik önlemi alırken, TREDAŞ ekipleri elektrik akımını keserek onarım yaptı.


Ahırda, akıma kapılan 2 büyükbaş hayvan öldü
Ahırda, akıma kapılan 2 büyükbaş hayvan öldü
Ahırda, akıma kapılan 2 büyükbaş hayvan öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel

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