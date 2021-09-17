Ahilik Haftası'nda sürücülere leblebi ikramı - Haberler
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Ahilik Haftası'nda sürücülere leblebi ikramı

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Ahilik Haftası'nda sürücülere leblebi ikramı

Bu yıl 34.'sü kutlanan Ahilik Haftası dolayısıyla Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) tarafından sürücülere Ahilik Leblebisi ikram edildi.

Çorum-Samsun Karayolu üzerinde bulunan Bölge Trafik Şube Müdürlüğü önünde seyahat eden sürücüler trafik polisi ekiplerince teker teker durduruldu. Durdurulan araç sürücülerine Bölge Trafik Şube Müdürü Ali İhsan Göv, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mehmet Gayretli ile Dikiciler ve Kunduracılar Odası Başkanı Halil Gürbüzer tarafından leblebi ikram edildi.

Durdurulan araç sürücülerine Ahilik Leblebisinin yanı sıra trafik kuralları ve Ahilik ile ilgili tanıtıcı broşürler de verildi. Leblebi ikramında bulunulan sürücülerin uygulamadan memnun oldukları gözlenirken, ÇESOB Başkanı Recep Gür ise, tüm şoför esnafının Ahilik Haftası'nı kutladı ve kazasız belasız yolculuklar temenni etti.

Başkan Gür ayrıca Ahilik Haftası'na verdiği destek için başta Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın olmak üzere tüm Esnaf Odası Başkanlarına teşekkür etti.

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