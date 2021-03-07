AHİD'den şiddete uğrayan kadınlara hukuki ve psikolojik destek
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AHİD'den şiddete uğrayan kadınlara hukuki ve psikolojik destek

07.03.2021 17:00 | Son Güncelleme: 07.03.2021 17:04
AHİD'den şiddete uğrayan kadınlara hukuki ve psikolojik destek

ANKARALILAR ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) Genel Başkan Yardımcısı Sanem Arıkan, kurdukları akademi ile şiddete maruz kalan kadınlara hukuki ve psikolojik destek verdiklerini söyledi.

ANKARALILAR ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) Genel Başkan Yardımcısı Sanem Arıkan, kurdukları akademi ile şiddete maruz kalan kadınlara hukuki ve psikolojik destek verdiklerini söyledi. Arıkan, "Avukat arkadaşlarımız çocuklara ve kadınlara yönelik şiddetin engellenmesi ile ilgili neler yapılabileceğinin detaylarını anlatıyorlar" dedi.

AHİD Genel Başkan Yardımcısı Sanem Arıkan, yaptığı açıklamada, dernek içerisinde kurdukları akademide hukukçu kadınların görev aldığını söyledi. Akademide kadınlara sosyal hayatta hak ettikleri yerlere ulaşabilmeleri için her türlü destek vermeyi amaçladıklarını söyleyen Arıkan, "Derneğimizin 17 şubesi ve belediyelerimizle yaptığımız ortak çalışmalarla, en ücra beldelere gidiyoruz. Avukat arkadaşlarımız çocuklara ve kadınlara yönelik şiddetin engellenmesi ile ilgili neler yapılabileceğinin detaylarını anlatıyorlar. Böyle bir şey başlarına geldiğinde nasıl davranmaları gerektiğini, nereye başvurmaları gerektiğini, hukuki sonuçları ve süreçleri anlatıyorlar. Avukat Tülin Bekar arkadaşımızla, doğuda bir şehrimizde, gece yarısı evinden çocuklarıyla birlikte bir kadını kurtardık. Kadın çok büyük şiddete maruz kalıyordu. Elektrik veriliyordu. Kendisini bir gece operasyonuyla kurtardık. İl Emniyet müdürümüzün desteğiyle kadını olduğu yerden aldık gerekli yerlere yerleştirdik. Hukuki süreçleri takip ettik. Bunun gibi pek çok olay yaşadık çok ciddi işler yaptık" dedi. Arıkan, akademi ile şiddete maruz kalan kadınlara hukuki ve psikolojik destek verdiklerini söyledi.

 


AHİD'den şiddete uğrayan kadınlara hukuki ve psikolojik destek
AHİD'den şiddete uğrayan kadınlara hukuki ve psikolojik destek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan KÖSE

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