Ahi Evran'ın vefatının 760'ıncı yılı dolayısıyla mevlit okutuldu
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Ahi Evran'ın vefatının 760'ıncı yılı dolayısıyla mevlit okutuldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ahi Evran'ın vefatının 760'ıncı yılı dolayısıyla mevlit okutuldu

Kırşehir'de Ahi Evran-ı Veli'nin vefatının 760'ıncı yılı dolayısıyla mevlit okutuldu.

Kırşehir'de Ahi Evran-ı Veli'nin vefatının 760'ıncı yılı dolayısıyla mevlit okutuldu.

'Ahi Evran Yılı' etkinlikleri kapsamında, Ahi Evran Camisi'nde mevlit okutularak Kırşehir Müftüsü Mehmet Yaman tarafından dua edildi. Mevlit programı sonrası Vali İbrahim Akın yaptığı açıklamada, UNESCO'nun Ahi Evran Veli'yi 2021 tanıtım programı kapsamına aldığını ve Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle bu yılın 'Ahi Evran Yılı' olarak ilan edildiğini bu kapsamda Ahi Evran Veli'nin yaşadığı, türbesinin bulunduğu Kırşehir'de ve ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenlendiğini belirtti.

Vali Akın, konuşmasında; "Ahi Evran Veli'yi anma ve Ahilik prensiplerini Türkiye ve dünya genelinde tanıtmak için hem yurt içinde hem de dışında bir dizi etkinlik yapılıyor. Ahi Evran Kardeşlik Ormanı'na fidan dikimi yaptık. Vefatının 760'ıncı yıl dönümünde müftülüğümüzün organizasyonunda merkez camilerimizde mevlit programı icra edildi" dedi.

Şehir merkezindeki diğer camilerde de düzenlenen mevlit programlarının ardından vatandaşlara 'Ahi helvası' dağıtıldı. - KIRŞEHİR

Ahi Evran'ın vefatının 760'ıncı yılı dolayısıyla mevlit okutuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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