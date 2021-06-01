Ahbap'tan sahne emekçilerine fatura desteği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ahbap'tan sahne emekçilerine fatura desteği

Ahbap'tan sahne emekçilerine fatura desteği
Bültenler - Haberler | Güncel

Ahbap Derneği, pandemi döneminde zorluk yaşayan sahne emekçilerinin faturalarını ödeyecek.

Ahbap Derneği, COVID-19 salgınının madden ve manen yol açtığı hasarları telafi etmede dayanışma ve yardımlaşmanın büyük bir güç verdiğinin bilinciyle; pandemi sürecinde ücretsiz izne ayrılan, işini kaybeden ve ekonomik sıkıntılar yaşayan müzik ve sahne emekçilerine destek olmak için toplamda 400 ₺'ye kadar olan elektrik, su ve doğal gaz faturalarını karşılayacak.

Sahne ve müzik emekçileri, bu destekten faydalanabilmek için ahbap.org/yardim/237d300d adresi üzerinden asgari yasal belgelerini yükleyerek başvuru yapabilirler.

Ahbap Derneği, sahne çalışanlarına destek olmak amacıyla 27 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirdiği Sahneye Ses Ver organizasyonuna imza atmış; Haluk Levent ile birlikte müzik, edebiyat, sinema ve tiyatro dünyasından Cem Adrian, Ceylan Ertem, Emircan İğrek, Fırat Tanış, Hazal Kaya, Hayko Cepkin, Kaan Sekban, Melek Mosso, Nihat Sırdar, Onur Saylak, Sunay Akın, Sumru Yavrucuk, Zeynep Bastık'ın sahne aldığı organizasyonun geliri pandemi sürecinden olumsuz etkilenen sahne çalışanlarına dağıtılmıştı.

Kaynak: Bültenler

Gülben Ergen'den normalleşme kararlarına tepki: Müzisyene yaşamak yok demek mi?
Gülben Ergen'den normalleşme kararlarına tepki: Müzisyene yaşamak yok demek mi?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Fatma Şahin Nikos Dendias Devlet Bahçeli
Magazin Burak Sergen Demet Özdemir İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Gervinho Fatih Terim Ergin Ataman Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ahbap'tan sahne emekçilerine fatura desteği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.06.2021 17:09:13. #1.13#

title