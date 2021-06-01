Ahbap'tan sahne emekçilerine fatura desteği

Ahbap Derneği, pandemi döneminde zorluk yaşayan sahne emekçilerinin faturalarını ödeyecek.

Ahbap Derneği, COVID-19 salgınının madden ve manen yol açtığı hasarları telafi etmede dayanışma ve yardımlaşmanın büyük bir güç verdiğinin bilinciyle; pandemi sürecinde ücretsiz izne ayrılan, işini kaybeden ve ekonomik sıkıntılar yaşayan müzik ve sahne emekçilerine destek olmak için toplamda 400 ₺'ye kadar olan elektrik, su ve doğal gaz faturalarını karşılayacak.

Sahne ve müzik emekçileri, bu destekten faydalanabilmek için ahbap.org/yardim/237d300d adresi üzerinden asgari yasal belgelerini yükleyerek başvuru yapabilirler.

Ahbap Derneği, sahne çalışanlarına destek olmak amacıyla 27 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirdiği Sahneye Ses Ver organizasyonuna imza atmış; Haluk Levent ile birlikte müzik, edebiyat, sinema ve tiyatro dünyasından Cem Adrian, Ceylan Ertem, Emircan İğrek, Fırat Tanış, Hazal Kaya, Hayko Cepkin, Kaan Sekban, Melek Mosso, Nihat Sırdar, Onur Saylak, Sunay Akın, Sumru Yavrucuk, Zeynep Bastık'ın sahne aldığı organizasyonun geliri pandemi sürecinden olumsuz etkilenen sahne çalışanlarına dağıtılmıştı.

Kaynak: Bültenler