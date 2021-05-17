AĞVA SAHİLİNDEKİ AHŞAP TESİS ÇIKAN YANGINDA KÜLE DÖNDÜ
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AĞVA SAHİLİNDEKİ AHŞAP TESİS ÇIKAN YANGINDA KÜLE DÖNDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'un tursitik merkezlerinde Ağva sahilindeki bir tesis, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında küle döndü.

İstanbul'un tursitik merkezlerinde Ağva sahilindeki bir tesis, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında küle döndü. Yangın, tesisin çevresindeki ağaçlar ile diğer tesislere sıçramadan söndürüldü.

Şile ilçesinin turistik Ağva Mahallesi sahilindeki bir tesiste öğle saatlerinde yangın çıktı. Ahşap tesisteki yangına ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Çevresinde ahşap yapılardan oluşan tesisler ile ağaçlar bulunan işletmedeki yangın büyümeden söndürüldü. Ancak tesis kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili jandarma inceleme başlattı.

AĞVA SAHİLİNDEKİ AHŞAP TESİS ÇIKAN YANGINDA KÜLE DÖNDÜ
AĞVA SAHİLİNDEKİ AHŞAP TESİS ÇIKAN YANGINDA KÜLE DÖNDÜ
AĞVA SAHİLİNDEKİ AHŞAP TESİS ÇIKAN YANGINDA KÜLE DÖNDÜ
AĞVA SAHİLİNDEKİ AHŞAP TESİS ÇIKAN YANGINDA KÜLE DÖNDÜ
AĞVA SAHİLİNDEKİ AHŞAP TESİS ÇIKAN YANGINDA KÜLE DÖNDÜ
AĞVA SAHİLİNDEKİ AHŞAP TESİS ÇIKAN YANGINDA KÜLE DÖNDÜ
AĞVA SAHİLİNDEKİ AHŞAP TESİS ÇIKAN YANGINDA KÜLE DÖNDÜ
AĞVA SAHİLİNDEKİ AHŞAP TESİS ÇIKAN YANGINDA KÜLE DÖNDÜ
AĞVA SAHİLİNDEKİ AHŞAP TESİS ÇIKAN YANGINDA KÜLE DÖNDÜ
AĞVA SAHİLİNDEKİ AHŞAP TESİS ÇIKAN YANGINDA KÜLE DÖNDÜ
AĞVA SAHİLİNDEKİ AHŞAP TESİS ÇIKAN YANGINDA KÜLE DÖNDÜ
AĞVA SAHİLİNDEKİ AHŞAP TESİS ÇIKAN YANGINDA KÜLE DÖNDÜ
AĞVA SAHİLİNDEKİ AHŞAP TESİS ÇIKAN YANGINDA KÜLE DÖNDÜ
AĞVA SAHİLİNDEKİ AHŞAP TESİS ÇIKAN YANGINDA KÜLE DÖNDÜ
AĞVA SAHİLİNDEKİ AHŞAP TESİS ÇIKAN YANGINDA KÜLE DÖNDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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AĞVA SAHİLİNDEKİ AHŞAP TESİS ÇIKAN YANGINDA KÜLE DÖNDÜ - Haberler
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