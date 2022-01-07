ANTALYA (İHA) - Antalya'da yaşayan 30 yaşındaki Ağrılı gençten 4 gündür haber alınamıyor.

Edinilen bilgilere göre, Antalya'da annesiyle birlikte yaşayan ve özel bir firmada çalıştığı öğrenilen Ağrılı Rohat Balkı'dan (30) geçtiğimiz pazartesi günü evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Balkı'ya ait telefonun deniz kenarında bulunmasının ardından ailesi kayıp ihbarında bulundu. Antalya'da başlatılan soruşturma kapsamında Balkı'ya ait sosyal medya hesapları incelemeye alınırken, genci arama çalışmaları sürüyor. - AĞRI

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