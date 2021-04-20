AĞRI MURAT NEHRİ'NE DÜŞEN 6 YAŞINDAKİ İPEK'İN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
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AĞRI MURAT NEHRİ'NE DÜŞEN 6 YAŞINDAKİ İPEK'İN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AĞRI'nın Diyadin ilçesinde dün oyun oynarken Murat Nehri'ne düşüp kaybolan 6 yaşındaki İpek Yıldız'ın, 19,5 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı.

AĞRI'nın Diyadin ilçesinde dün oyun oynarken Murat Nehri'ne düşüp kaybolan 6 yaşındaki İpek Yıldız'ın, 19,5 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı.

Diyadin ilçesine bağlı Mollakara köyünde oturan Birsen ve Murat Yıldız çiftinin 6 çocuğundan İpek, dün saat 14.00 sıralarında köyün yakınından geçen Murat Nehri kenarında oynarken suya düştü. İpek'in yanındaki çocuklar, aileye haber verdi. İpek ailesi ile köylüler, kendi çabalarıyla İpek'i bulamayınca jandarmadan yardım istendi. Bunun üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Köylülerin de destek verdiği arama çalışmalarına Diyadin Kaymakamı Alper Balcı da katıldı. Ancak tüm çabalara karşın İpek Yıldız'a ulaşılamadı.

Dün gece sonlandırılan arama çalışmaları, bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başladı. Nehir boyunca yapılan çalışmalarla saat 09.30 sıralarında Yıldız'ın cansız bedenine ulaşıldı. Yıldız'ın nehre düştüğü noktaya 15 kilometre mesafede kaplıcalar bölgesinde, sudan çıkarılan cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Ağrı Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

AĞRI MURAT NEHRİ'NE DÜŞEN 6 YAŞINDAKİ İPEK'İN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
AĞRI MURAT NEHRİ'NE DÜŞEN 6 YAŞINDAKİ İPEK'İN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
AĞRI MURAT NEHRİ'NE DÜŞEN 6 YAŞINDAKİ İPEK'İN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
AĞRI MURAT NEHRİ'NE DÜŞEN 6 YAŞINDAKİ İPEK'İN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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