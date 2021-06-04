Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, Doğubayazıt'taki köy okullarını ziyaret etti
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Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, Doğubayazıt'taki köy okullarını ziyaret etti

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, Doğubayazıt'taki köy okullarını ziyaret etti
Bültenler - Haberler | Güncel

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Doğubayazıt ilçesindeki bazı okullarda incelemelerde bulundu.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Edip Erdoğan ile birlikte Doğubayazıt ilçesindeki köy okullarını ziyaret ederek sınıfları gezip öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Öğretmenlerle bir araya gelerek istek ve taleplerini dinleyen İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, okullarda yürütülen çalışmalar hakkında okul yöneticilerinden bilgiler aldı.İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, daha sonra Halk Eğitim Merkezinde incelemelerde bulundu. İlçe ziyaretinde Hayırsever iş insanı Bişar Çoktin'i de ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, eğitim ve öğretime verdiği desteklerden dolayı iş insanı Çoktin'e teşekkür ederek plaket verdi.

Kaynak: Bültenler

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