Ağrı İl Jandarma Komutanı Özkul'dan Milli Eğitim Müdürü Tekin'e veda ziyareti
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Ağrı İl Jandarma Komutanı Özkul'dan Milli Eğitim Müdürü Tekin'e veda ziyareti

Ankara İl Jandarma Komutanlığına atanan Ağrı İl Jandarma Komutanı Cemil Lütfi Özkul, veda ziyaretleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'i makamında ziyaret etti.

Ağrı İl Jandarma Komutanı Özkul'dan Milli Eğitim Müdürü Tekin'e veda ziyareti
06.08.2020 14:25 | Son Güncelleme: 06.08.2020 14:29

Ankara İl Jandarma Komutanlığına atanan Ağrı İl Jandarma Komutanı Cemil Lütfi Özkul, veda ziyaretleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'i makamında ziyaret etti.

Geçtiğimiz haftalarda Ankara İl Jandarma Komutanlığına atanan Ağrı İl Jandarma Komutanı Cemil Lütfi Özkul, veda ziyaretleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'i makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. İl Jandarma Komutanı Özkul'a yeni görevinde başarılar dileyen İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, ziyaretten dolayı İl Jandarma Komutanı Özkul'a teşekkür etti. İl Jandarma Komutanı Özkul ise, konukseverliğinden dolayı İl Milli Eğitim Müdürü Tekin'e teşekkür etti. Ziyarette İl Jandarma Komutanı Özkul ve İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, ziyaret anısına karşılıklı plaket takdimi yaptı. İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, daha sonra konuğunu yolcu etti. - AĞRI

Kaynak: İHA

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