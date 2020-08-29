AĞRI Dilek balonu ile yapılan evlilik teklifi yangın çıkardı
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AĞRI Dilek balonu ile yapılan evlilik teklifi yangın çıkardı

Dilek balonu ile yapılan evlilik teklifi yangın çıkardıAĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde dilek balonuyla sevgilisine evlenme teklifi yapan 1 kişi yangına neden oldu oldu.

29.08.2020 22:03 | Son Güncelleme: 29.08.2020 22:07

Dilek balonu ile yapılan evlilik teklifi yangın çıkardı

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde dilek balonuyla sevgilisine evlenme teklifi yapan 1 kişi yangına neden oldu oldu.

Yangın, Doğubayazıt ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki İshak Paşa Sarayı yakınlarında meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi kız arkadaşına İshak Paşa Sarayı yakınlarında evlenme teklifinde bulundu. Genç kızın teklifi kabul etmesinden sonra mum yakılarak havaya bıraktıkları dilek balonu Yemlihan Tan'a ait saman balyalarının yanına düşerek yangın çıkardı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar Yemlihan Tan ile birlikte ahırlarda bulunan yaklaşık 400 adet büyük ve küçükbaş hayvanı tahliye etti. İtfaiyenin yangına müdahale ettiği olayda maddi hasar meydana gelirken, soruşturma başlatıldı.

AĞRI Dilek balonu ile yapılan evlilik teklifi yangın çıkardı

Kaynak: DHA

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