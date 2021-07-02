Ağrı'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1 ölü, 26 yaralı
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Ağrı'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1 ölü, 26 yaralı

Ağrı'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1 ölü, 26 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayadibi mevkiinde seyir halindeki bir yolcu otobüsü, sürücüsünün yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafındaki şarampole devrildi. Devrilen otobüsteki 27 kişi yaralanırken, Erzurum'a sevk edilen 5 kişiden birinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - AĞRI

Ağrı'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1 ölü, 26 yaralı
Ağrı'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1 ölü, 26 yaralı
Ağrı'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1 ölü, 26 yaralı
Ağrı'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1 ölü, 26 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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