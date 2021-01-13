Ağrı'da yoğun sis
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Ağrı'da yoğun sis

13.01.2021 10:52 | Son Güncelleme: 13.01.2021 10:55
Ağrı'da yoğun sis

AĞRI'da, sabah saatlerinde sis etkili olurken, görüş uzaklığı, yer yer 10 metreye kadar düştü.

AĞRI'da, sabah saatlerinde sis etkili olurken, görüş uzaklığı, yer yer 10 metreye kadar düştü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü Ağrı'da gün, sisin etkisinde başladı. Kent merkezinde yoğun sis etkili olurken, sabah evlerinden çıkanlar ve trafikte olanlar, yollarda zorlandı. Görüş uzaklığının yer yer 10 metreye kadar düştüğü kent merkezinde özellikle sürücülerden dikkatli olmaları istendi. Taksici Mehmet Yıldırım, sisin kendilerini çok etkilediğini ve dikkatli davrandıklarını söyledi.


Ağrı'da yoğun sis
Ağrı'da yoğun sis
Ağrı'da yoğun sis

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Servet ARSLAN

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