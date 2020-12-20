Vatandaşlar güne karla uyandı
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Vatandaşlar güne karla uyandı

20.12.2020 14:14 | Son Güncelleme: 20.12.2020 14:25

Vatandaşlar güne karla uyandı Ağrı merkeze bağlı köylerde yaşayan vatandaşlar güne karla uyandı.

Vatandaşlar güne karla uyandı

AĞRI - Ağrı merkeze bağlı köylerde yaşayan vatandaşlar güne karla uyandı.

Ağrı'da merkeze bağlı birçok köyde gece yarısı kar yağışı etkili oldu. Gece geç saatlerde etkisini gösteren kar yağışı yerleri beyaz örtü ile kaplarken vatandaşlar ise kara uykuda yakalandı. Yağan kar nedeniyle bazı vatandaşlar evlerinin önünde biriken karı kar kürekleri ve süpürge ile temizlerken bazı vatandaşlar da hayvanlarını yemlemek üzere işe koyuldular. Çocuklar ise karın yağmasından dolayı mutlu olduklarını ifade ettiler.

'Gece saatlerinde kar yağmaya başladı'

Bu sene kar yağışının önceki yıllara göre geç yağdığını kaydeden koyun yetiştiricisi Murat Korkut, artık önlerinde uzun bir kış mevsiminin olduğunu söyledi. Kış mevsiminde koyunların bakımının oldukça güç olduğunu belirterek, "Dün hava çok güzeldi. Güneş açmıştı. Hayvanlarımızı meraya salıp orada otlatıyorduk. Gece saatlerinde kar yağmaya başladı. Biz de hayvanlarımızı içeride tutup yemlemeye başladık. Artık önümüzde uzun ve soğuk bir kış mevsimi bizi bekliyor" dedi.

'Kış mevsimini çok seviyorum'

Önceki gün havanın çok güzel olduğunu ancak sabah uyandıklarında yağan kar nedeniyle her tarafın bembeyaz olduğunu dile getiren Mehmet Keklik, "Dün hava çok güzeldi ben ve arkadaşlarım top oynuyorduk. Bugün uyandığımızda ise karın yağdığını ve her tarafın bembeyaz olduğunu gördük. Ortaya da çok güzel görüntüler çıktı. Ben kış mevsimini çok seviyorum. Arkadaşlarımızla kartopu oynuyoruz. Kardan adam yaparak kış mevsiminde arkadaşlarımızla birlikte eğleniyoruz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar güne karla uyandı
Vatandaşlar güne karla uyandı
Vatandaşlar güne karla uyandı
Vatandaşlar güne karla uyandı
Vatandaşlar güne karla uyandı
Vatandaşlar güne karla uyandı
Vatandaşlar güne karla uyandı
Vatandaşlar güne karla uyandı
Vatandaşlar güne karla uyandı
Vatandaşlar güne karla uyandı
Vatandaşlar güne karla uyandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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