Tipide mahsur kalan Aras EDAŞ ekipleri kurtarıldı
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Tipide mahsur kalan Aras EDAŞ ekipleri kurtarıldı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yüksek rakımlı köylerde elektrik arızasını giderme çalışması yaparken tipiye yakalanarak 3 saat mahsur kalan Aras EDAŞ görevlilerine, İl Özel İdaresi ekiplerince ulaşıldı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yüksek rakımlı köylerde elektrik arızasını giderme çalışması yaparken tipiye yakalanarak 3 saat mahsur kalan Aras EDAŞ görevlilerine, İl Özel İdaresi ekiplerince ulaşıldı.

Aras Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ) ekipleri, ilçeye bağlı köylerde etkili olan fırtına nedeniyle elektrik arızasının yaşandığı bölgelerde enerji akışını yeniden sağlamak için çalışma başlattı.

İlçeye 60 kilometre uzaklıktaki Bezirhane ve Sarıbıyık köyleri arasında çalışma yapan ekipler burada aniden bastıran tipiye yakalandı. Araçları kara saplanan ve yolun kapanmasıyla mahsur kalan EDAŞ ekipleri, İl Özel İdaresini arayarak yardım istedi.

Bölgeye gelen ekipler, fırtınaya rağmen kara saplanan aracı ve mahsur kalan 4 kişilik EDAŞ görevlilerini bulundukları yeden kurtarmak için seferber oldu.

Yaklaşık 3 saat bölgede mahsur kalan EDAŞ ekiplerinin aracını halat ile greydere bağlayarak bulunduğu yerden çıkardı.

EDAŞ ekipleri kendilerini kurtaran görevlilere teşekkür etti.

Tipide mahsur kalan Aras EDAŞ ekipleri kurtarıldı
Tipide mahsur kalan Aras EDAŞ ekipleri kurtarıldı
Tipide mahsur kalan Aras EDAŞ ekipleri kurtarıldı
Tipide mahsur kalan Aras EDAŞ ekipleri kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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