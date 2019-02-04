-Eleşkirt ilçesinde soğuk hava

-Buz tutmuş derede akan sular

-İlçe halkından Selim Gültekin ile röportaj

-Yolda yürüyen vatandaşlar

-Çatılarda buz ve kar kütleleri

-İlçe esnaflarından Kasım Bayram ile röportaj

-Buz tutmuş ekmek dolabından görüntü

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Ağrı'da soğuk hava

AĞRI (AA) Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Ağrı'nın en soğuk ve en çok kar yağışı yaşanan ilçesi olarak bilinen Eleşkirt'te yollar,kaldırımlar,çatılarda buz sarkıtları ve ilçede tüm dereler dondu.İlçe esnafı sabahları iş yerlerine gelmekte zorlanırken bazı esnaflar dışarıda bıraktıkları ekmek dolaplarındaki ekmeklerinde bir süre sonra buz tuttuğunu söyledi.

Eleşkirt ilçesi halkından Selim Gültekin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bu sene kar çok yağdı kar yağışının ardından soğuklar meydana geldi.Özellikle geceleri çok soğuk oluyor ek 25 dereceye kadar düşebiliyor. Soğuklarda sabahları özellikle iş yerlerimize gelmekte çok zorlanıyoruz dedi. Evden buraya 5 dakikalık yol fakat gelene kadar donuyoruz dedi.

İlçe esnaflarından Kasım Bayram ise,Şubat ayındayız Allah'ın emri bu sene havalar çok soğuk geçiyor.Dışarıdaki Dolapta bıraktığımız ekmekler bile buz tutmaya başladı .Bu sene çetin bir kış geçiriyoruz Allah yardım etsin dedi.

Kaynak: AA