Ağrı'da refüje çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı - Haberler
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Ağrı'da refüje çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

AA / İdris Emre Savman - Haberler | Güncel
Ağrı'da refüje çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde refüje çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

PATNOS, AĞRI (AA) - Ağrı'nın Patnos ilçesinde refüje çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fesih Adır idaresindeki 53 AY 942 plakalı otomobil, Ağrı- Bitlis kara yolu Yalçınkaya köyü yakınlarında refüje çarptı.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Nurten, Esmanur, Yakup ve Yusuf Ardır, 112 Acil Servis ekiplerince Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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AA / İdris Emre Savman - Son Dakika Haberleri

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