Ağrı'da kundaklandığı iddia edilen iki araç kullanılamaz hale geldi
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Ağrı'da kundaklandığı iddia edilen iki araç kullanılamaz hale geldi

20.03.2021 19:59 | Son Güncelleme: 20.03.2021 20:02
Ağrı'da kundaklandığı iddia edilen iki araç kullanılamaz hale geldi

Ağrı'da park halindeyken kundaklandığı iddia edilen minibüs ile kamyonette büyük çapta hasar oluştu.

Ağrı'da park halindeyken kundaklandığı iddia edilen minibüs ile kamyonette büyük çapta hasar oluştu.

Fatih Mahallesi'nde park halindeki Abbas Güngör'e ait 25 FN 531 plakalı minibüs ile kardeşi İsmail Güngör'ün kullandığı toptancı şirketine ait 06 BKT 266 plakalı kamyonetin yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen araçlar kullanılamaz hale geldi.

Araçların kundaklandığı şüphesi üzerinde duruluyor.

Abbas Güngör, gazetecilere yaptığı açıklamada, araçların kundaklandığını belirterek, araçların yanına bir not bırakıldığını ve bunun bir terör olayı olduğunu iddia etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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