Ağrı'da Koza Altın-Gümüş Madeni Tesisi'nin temeli törenle atıldı

Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Mollakara köyünde tespit edilen altın madeninin çıkartılması amacıyla kurulan Koza Altın-Gümüş Madeni Tesisi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Mollakara köyünde tespit edilen altın madeninin çıkartılması amacıyla kurulan Koza Altın-Gümüş Madeni Tesisi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Mollakara köyündeki tesisin temel atma töreninde konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, bölgeye helikopterle gelirken Ağrı Ovası'nı görme imkanı bulduğunu belirterek, kentin çok güzel bir coğrafyaya ve termal zenginliğe sahip olduğunu söyledi.

Diyadin ilçesinin kaplıca ve doğal güzellikleriyle meşhur olduğunu, ülkenin de her bir bölgesinin birbirinden farklı farklı cenneti barındırdığını belirten Elitaş, bu imkanlardan faydalanmak için ortaya çıkan problemlerin durdurulması gerektiğini vurguladı.

Elitaş, yıllardır bu bölgelere yatırım yapılmaya çalışıldığına işaret ederek, bölge insanın yatırımlardan mahrum bırakılması adına baraj yapımlarında iş makinelerinin yakıldığını dile getirdi.

Yatırımların engellenmeye çalışıldığını ifade eden Elitaş, "Bu bölgede yaşayanların hepsi terör örgütlerine 'edi bese' (artık yeter) demeli, bunu demediğimiz sürece bunların altından kalkamayız. Şunu görüyoruz terör örgütü en çok bölge insanına zulmediyor." diye konuştu.

Mustafa Elitaş, Ağrı ve Diyadin'in güzelliklerini 84 milyon insanın hizmetine açmak için ne gerekiyorsa yapacaklarını sözlerine ekledi.

Ağrı Valisi Osman Varol da Ağrı Dağı'nın dünyaca tanındığını belirterek, "Ağrı'da, Anadolu'nun girişi kapısı denebilecek bir noktada ecdadımız Osmanlı Devleti'nin sivil mimarisini İstanbul'dan sonraki en önemli örneği İshak Paşa Sarayı var. Diyadin ilçesi de jeotermal kaynaklarıyla inanılmaz bir potansiyele sahip." ifadelerini kullandı.

Kentin hayvancılık açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu dile getiren Varol, "Altın madenimizin temel atma törenindeyiz. Bu potansiyelleri hayata geçirmek için vizyonel bir liderliğe ihtiyacımız var. Huzurlarınızda o vizyonel liderliği gösterip ülkemizi dünya sahnesinde gerçekten sözü geçen kritik bir ülke haline getiren ve bugün burada bulunmamızı mümkün kılan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz teşekkürlerimi sunuyoruz. "dedi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan da bu topraklarda altın çıkaran kepçelerin sesinin yükseleceğini söyledi. Tesisin bölgeye ve ülkeye hayırlar getirmesini dileyen Sayan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bölgeye verdiği önem ve değerden dolayı teşekkür etti.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi de AK Parti hükümetlerinden önce bu bölgelerin sıkıntılı olduğuna işaret ederek, hükümetleri döneminde bölgeye ciddi yatırım yapıldığına vurgu yaptı.

Konuşmaların ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve beraberindekiler, butona basıp tesisinin temelini atarak altın madeni sahasında çeşitli incelemelerde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç