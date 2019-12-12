Ağrı'da köy çocuklarına spor malzemesi desteği
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Ağrı'da köy çocuklarına spor malzemesi desteği

Ağrı Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, Tutak ilçesine bağlı Soğukpınar köyü okulunda eğitim gören öğrencilere spor malzemesi desteği verildi.

12.12.2019 10:54 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:10
Ağrı'da köy çocuklarına spor malzemesi desteği

ile Gençlik ve İl Müdürlüğünce, ilçesine bağlı köyü okulunda eğitim gören öğrencilere spor malzemesi desteği verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir, Spor Şube Müdürü Cemil Budak ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Necmi Karaoğlan ile köy okulunu ziyaret etti.

Okulda incelemelerde bulunan heyet, daha sonra öğrencilere spor malzemesi hediye etti.

Yeni spor malzemelerine kavuşan öğrenciler büyük mutluluk yaşadı.

Kaynak: AA
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