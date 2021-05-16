Ağrı'da evin bahçesine giren yılan yakalanıp doğaya bırakıldı

Ağrı'da evin bahçesine giren yılan yakalanıp doğaya bırakıldı -'Kobra mı?' sorusuna "yok daha neler anakondadır" cevabını veren vatandaş gülümsetti Ağrı merkeze bağlı Fırat Mahallesi'nde bir evin bahçesine giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.