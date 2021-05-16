Ağrı'da evin bahçesine giren yılan yakalanıp doğaya bırakıldı
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Ağrı'da evin bahçesine giren yılan yakalanıp doğaya bırakıldı

İhlas Haber Ajansı / RECEP ÇİRİK - Haberler | Güncel

Ağrı'da evin bahçesine giren yılan yakalanıp doğaya bırakıldı -'Kobra mı?' sorusuna "yok daha neler anakondadır" cevabını veren vatandaş gülümsetti Ağrı merkeze bağlı Fırat Mahallesi'nde bir evin bahçesine giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.

Ağrı'da evin bahçesine giren yılan yakalanıp doğaya bırakıldı

-'Kobra mı?' sorusuna "yok daha neler anakondadır" cevabını veren vatandaş gülümsetti

AĞRI - Ağrı merkeze bağlı Fırat Mahallesi'nde bir evin bahçesine giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre merkez Fırat Mahallesi'nde bir vatandaşa ait evin bahçesine yılan girdi. Kendi imkanları ile yılanı girdiği molozların arasından çıkaramayan vatandaş Ağrı Belediyesi İtfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri, yılanı saklandığı molozların arasından çıkararak cam kavanoza koydu. Ekipler daha sonra yılanı şehirden uzak bir noktada zarar vermeden doğaya bıraktı.

Ağrı'da evin bahçesine giren yılan yakalanıp doğaya bırakıldı
Ağrı'da evin bahçesine giren yılan yakalanıp doğaya bırakıldı
Ağrı'da evin bahçesine giren yılan yakalanıp doğaya bırakıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RECEP ÇİRİK

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